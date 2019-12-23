Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi!

Nagatomo'nun bir türlü bekleneni verememesi, Galatasaray'ı sol bek arayışlarına yöneltmişti. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar, son olarak gözünü Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'ye çevirdi. Daha önce Galatasaray'ın birçok transferini duyuran Fransız muhabir Manu Lonjon, sarı-kırmızılı takımın RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralama konusunda son aşamaya geldiğini öne sürdü. Kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı bildirildi.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, ülkesinde Danubio altyapısından yetişti. 2017'de buradan Arjantin devi River Plate'e transfer olan Saracchi, sadece 1 sezonda gösterdiği performansla Leipzig'in dikkatini çekti. 21 yaşındaki futbolcu 2018 yazında 12 milyon euroya Alman ekibine transfer oldu.

Saracchi

FERNANDO MUSLERA ÖNERDİ

Yıldız adayını teknik ekibe öneren isim ise Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, milli takımdan da arkadaşı olan Saracchi'nin Galatasaray'a önemli katkı sağlayabileceği yönünde görüş bildirdi. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, bu sezon ise 7 kez Leipzig formasını giydi.

(Sporx)