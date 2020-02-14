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Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istiyor

Galatasaray'a geldiği 2011 yılından itibaren, sarı-kırmızılı forma altında 14 kupa kaldıran 33 yaşındaki Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Galatasaray yönetimi Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için harekete geçti.

14.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:16

'da sezonun en iyi performanslarından birisini sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı kulübe geldiği 2011 yılından itibaren, Galatasaray formasıyla 14 kupa kaldıran 33 yaşındaki futbolcunun 2021 yılında sözleşmesi sona eriyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, sezon sonuna kadar Uruguaylı file bekçisinin kontratını 3 yıl daha uzatmak için çalışma yapıyor. Hem yönetim hem de teknik heyet, Muslera'nın uzun yıllar daha Galatasaray forması giyip, burada jübile yapmasını istiyor.

(Star)

Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istiyor

Fernando Muslera, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ÜNLÜMÜ:Bir daha böyle kaleci bulamazsınız tabi 3 yıl daha sözleşme yaparlar 3 yıl sonra bir 3 yıl daha sözleşme oh mis ama KARTAL affetmez
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CİMBOM:ADAM GİBİ ADAM ASLAN
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234:Öyle.
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TATİH FERİM:Muslera''dan memnunuz ama artık maaşının biraz düşürülmesi gerekiyor
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MONDRAGON:beyler bu kulübe ben de çok emek verdim 6-0 lık fenerbahçe maçının mimarıydım bana neden aynı muamele yapılmadı teesüf ederim kolombiyadan sevgiler
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FATİH:helal olsun ligimizin örnek futbolcusu inşaalah sayıları artar böyle karekterli futbolcuların
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:ÇÖP
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