Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve Ocak 2021'e kadar formasından uzak kalacak Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray, kaleye takviye yapmayı planlıyor. Adaylar arasında sarı kırmızılı ekibin eski kalecisi Sinan Bolat ve Kayserispor'un file bekçisi Silviu Lung bulunuyor.

15.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:58

Galatasaray'ın son dönemde kazandığı başarılar ve şampiyonluklardaki en büyük pay sahiplerinden Fernando Muslera, Rize maçının henüz başında sakatlandı.

Sağ bacağında iki kırık tespit edilen Muslera'nın bugün ameliyat edileceği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kalan 7 haftada Galatasaray'ın kalesini Okan Kocuk koruyacak. Ocak 2021'e kadar forma giymesi çok zor olan Muslera'nın bu süreçte eskisinden daha güçlü dönmesi için yeni sözleşme protokolünün moral açısından yapılması bekleniyor.

KALEYE 2 ADAY VAR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Muslera'nın yokluğunda geçici çözüm olarak alınacak kaleciye bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılılar sözleşmesiz file bekçilerine yönelecek. Galatasaray'ın eski kalecisi Sinan Bolat ve Kayserisporlu Silviu Lung Cimbom için öne çıkan isimler.

Sinan Bolat geçtiğimiz günlerde Belçika ekibi Royal Antwerp ile yollarını ayırırken Kayserispor'da forma giyen Silviu Lung'un da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray, Muslera’nın yerine Sinan Bolat ve Lung’u transfer etmeyi düşünüyor
Etiketler: Fernando Muslera, Kayserispor, Sinan Bolat, Galatasaray, Spor, Haber
Yorumlar (4)
İBRAHİM NAZİK: Lung Kayserispor da tek başına oynadığı maçlar var mustera dan sonra en iyi kaleci
Cevap Yaz 0 0
SNİPER: keşke lung gelse. sinan iyi bir kaleci değil bana göre ama lung çok iyi. kötü takımda oynadığından kaybediyor.
Cevap Yaz 0 0
HAKAN: muslera artık bundan sonra jübile yapar
Cevap Yaz 5 5
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın

Spor Manşet

Haberler

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo’ya sosyal medyadan küfür etti Spor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Tahir Karapınar’dan Trabzonspor’a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Spor
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Ameliyat olan Muslera’dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Spor
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Spor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı Kadıköy’deki yenilmezlik serilerini kaybetti Spor
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Spor
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray’dan ayrıldı Spor
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Beşiktaş’ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul’a geliyor Spor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Haberler››Spor››Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

09:59: Başkan Üçok: "Suluovamıza 9 milyonluk dev spor yatırımı hayırlı olsun" - Spor 09:51: Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van ekibinden sağlık çalışanlarına teşekkür - Spor 09:49: Premier Lig 100 gün sonra geri dönüyor! Manchester City'nin Arsenal'e karşı galibiyetine iddaa'da... - Spor 09:32: 17 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi - Spor 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler 09:12: Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı - Spor 00:31: Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti - Spor 23:54: Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim - Spor 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber