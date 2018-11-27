Galatasaray, Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz Pfdk'da

27 Kasım 2018 Salı 17:31



27 Kasım 2018 Salı 17:31

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Aynı zamanda Başkan Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları, sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilenler arasında.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:"Galatasaray Kulübü'nün 23.11.2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca ve 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Galatasaray Kulübü futbolcusu Serdar Aziz'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,MKE Ankaragücü Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Tuna Yılmaz'ın 26.11.2018 tarihinde sosyal medya hesabında yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Beşiktaş Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Beşiktaş Kulübü'nün Kulübü idarecisi Rıza Ali Naibi'nin aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,Çaykur Rizespor Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya,Akhisarspor Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Bursaspor Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Trabzonspor Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL