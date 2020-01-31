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Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi

Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

31.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:19Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi
, sezon başında İtalya Serie A ekibi 'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Fransız oyuncuya ve Roma'ya sezon sonuna kadar herhangi bir ücret ödenmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."


- İstanbul

Kamuyu Aydınlatma Platformu, İtalya Serie A, Galatasaray, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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