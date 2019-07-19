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Galatasaray, Okan Kocuk'u kadrosuna kattı

Galatasaray, Bursaspor'un 23 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk ile 4 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.

19.07.2019 10:05

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk'u kadrosuna kattı. Galatasaray'ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2 milyon 500 bin TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2 milyon 750 bin TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 3 milyon 250 bin TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3 milyon 750 bin TL sabit transfer ücreti

Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3 milyon TL ödeyecektir."

Galatasaray, Okan Kocuk'u kadrosuna kattı

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Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Spor

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