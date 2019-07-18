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Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.

18.07.2019 20:58 Galatasaray, Okan Kocuk
Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Okan Kocuk'a 3 milyon lira imza parasının yanı sıra bu sezon için 2 milyon 500 bin, 2020-2021'de 2 milyon 750 bin, 2021-2022'de 3 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonu için de 3 milyon 750 bin lira sabit transfer ücretinin verileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Spor

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