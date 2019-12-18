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Galatasaray: "Olayların arkasında Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının...

Galatasaray Kulübü, Tuzlaspor ile oynanan kupa maçının ardından yaşananlara ilişkin, "Tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır" açıklamasını yaptı.

18.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:56Galatasaray:
Kulübü, Tuzla ile oynanan kupa maçının ardından yaşananlara ilişkin, "Tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır" açıklamasını yaptı.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı sonrası saha kenarında başlayan gerginlik soyunma odası koridorlarına kadar taşınmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın açıklamasında, "Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak oluşturulmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir.

Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.

Futbol Akademimizin girişinde yazan 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir' sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgeleyemeye çalışması kabul edilemez.

Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır.

Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar.

Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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