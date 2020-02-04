Haberler » Spor » Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak - Spor

Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak

Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatacak ve 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.

04.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:14

'da bu sezonun en iyileri arasında yer alan Ömer Bayram başarısının mükafatını alacak. Kayseri maçında 2 asist yaparak gol pası sayısını 7'ye çıkaran ve Selçuk İnan'ın 2014-2015 sezonundaki 8 asistlik rekoruna yaklaşan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ve zam geliyor.

1.5 SENEYE ARTI 2 SENE EK

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesinin önümüzdeki günlerde 2 yıl daha uzatılacağı, ayrıca 400 bin euro olan ücretinin de 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.

ÖMER'İ KESİNLİKLE KESMEYECEK

Ancak mevzuat gereği anlaşma, Türk Lirası olarak yapılacak.Ömer'i kesmeyecek Teknik direktör Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Ömer Bayram'ın Onyekuru'ya rağmen 11'deki yerini sağlamlaştırdığı öğrenildi. Terim'in, Onyekuru'yu takıma monte etmek için çeşitli formüller üzerinde durduğu ancak Ömer'i kesinlikle kesmeyeceği öğrenildi.

EURO 2020'DE MİLLİ TAKIMDA

Ömer Bayram yükselen formu ile milli formayı da garanti altına aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Ömer'in formundan dolayı çok memnun olduğu bildirildi.Fatih Terim sonrası sol açığa evrilen ve verilen şansları iyi kullanan Ömer Bayram, taraftarın da en sevdiği isimler arasına girdi.

GÖNDERİLECEK DERKEN VAZGEÇİLMEZ OLDU

Ömer, geride bıraktığımız sezon performansı ile zaman zaman tepki topluyordu. Hatta gönderilmesi bile gündeme gelmişti. Malatya ve Antalya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ömer Bayram bu sezon takımın vazgeçilmeleri arasına girdi.

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatlarıGalatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları

Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak

Selçuk İnan, Galatasaray, Ömer Bayram, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ULTRASLAN:Omer, Arda''dan dders al umarim sende kariyerini bozmazsin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DIYANET:Hak hukuk adalet
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KARGİLL:desenize sabri 2 başımıza bela oldu
Yayından Kaldır
0 10
Cevap yaz
SNEIJDERIN VELİAHTI:Türkiyenin Önde Gelen Cahil Spor Yorumcuları 2 Yıldan Beri Ömer Bayram''ın GS Statüsünde Olmadığını hatta 18 Kişilik Kadroya Bile Girmesinin Mümkün Olmadığını İddia Ettiler, Yüzünüz Varsa UTANIN! Galatasarayda Muslera''dan Sonra En Mücadeleci, Varını Yoğunu Ortaya Koyan Savaşçı Kişilik ÖMER BAYRAM
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
CİMBOM:Adam iyi oynuyor hak var mücadele bırakmıyor savaşıyor biraz kendi Türk futbolcularımıza önem verelim yabancı olsa yere göğe sığdırmazdınız adam şu anda ligde en çok asist yapan adam
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
GS Lİ:BU KADAR SAÇMA KARARMI OLUR
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
VATANDAŞ:yav sen çok mu akıllısın adamın ismi ömerinho olsa ooo falan dersin şu önyargılardan kurtulun be abicim
Yayından Kaldır
7 0
RECEP:teşekkürler ömer kardeşim sabır ve azminle iyibir galatasaraylı oldun artık korkma takımın vede taraftarın senide bağrına basacakyolun açık olsun asil kardeşim.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
REALİTE:gs istatistik takımıdır. fb ise sadece şov yapan bal yapmayan arıları sever istatistiği çok iyi olan oyuncuları hiç sevmez satmaya çalışır. fb bu absürt özelliğini aziz yıldırım zamanında kazanmıştır. mesela max kruse gibi gol pası makinası birinin fbde ligin 2. yarısında hala ne işi var anlamadım.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 12:56:57