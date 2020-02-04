Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak

Galatasaray 'da bu sezonun en iyileri arasında yer alan Ömer Bayram başarısının mükafatını alacak. Kayseri maçında 2 asist yaparak gol pası sayısını 7'ye çıkaran ve Selçuk İnan'ın 2014-2015 sezonundaki 8 asistlik rekoruna yaklaşan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ve zam geliyor.

1.5 SENEYE ARTI 2 SENE EK

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesinin önümüzdeki günlerde 2 yıl daha uzatılacağı, ayrıca 400 bin euro olan ücretinin de 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.

ÖMER'İ KESİNLİKLE KESMEYECEK

Ancak mevzuat gereği anlaşma, Türk Lirası olarak yapılacak.Ömer'i kesmeyecek Teknik direktör Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Ömer Bayram'ın Onyekuru'ya rağmen 11'deki yerini sağlamlaştırdığı öğrenildi. Terim'in, Onyekuru'yu takıma monte etmek için çeşitli formüller üzerinde durduğu ancak Ömer'i kesinlikle kesmeyeceği öğrenildi.

EURO 2020'DE MİLLİ TAKIMDA

Ömer Bayram yükselen formu ile milli formayı da garanti altına aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Ömer'in formundan dolayı çok memnun olduğu bildirildi.Fatih Terim sonrası sol açığa evrilen ve verilen şansları iyi kullanan Ömer Bayram, taraftarın da en sevdiği isimler arasına girdi.

GÖNDERİLECEK DERKEN VAZGEÇİLMEZ OLDU

Ömer, geride bıraktığımız sezon performansı ile zaman zaman tepki topluyordu. Hatta gönderilmesi bile gündeme gelmişti. Malatya ve Antalya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ömer Bayram bu sezon takımın vazgeçilmeleri arasına girdi.