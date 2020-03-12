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Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

12.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:08

Galatasaray , Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ONYEKURU'DA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray'da sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi

Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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