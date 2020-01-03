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Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

03.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:25 Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi
Kulübü, Marcelo Saracchi Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
GALATASARAY, SARACCHİ'Yİ KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
(İHA)

Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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