Galatasaray Origi'yi Kiralıyor!

ESPN'in haberine göre Galatasaray, devre arası transfer döneminde Origi için Liverpool'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.

BONSERVİSİNİ ALMASI ZOR

Belçikalı forveti sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray'ın FFP sıkıntısı nedeniyle Origi'nin bonservisini almasının zor olduğu belirtildi.

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