Galatasaray Origi'yi Kiralıyor!

ESPN'in haberine göre Galatasaray, devre arası transfer döneminde Origi için Liverpool'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.
BONSERVİSİNİ ALMASI ZOR
Belçikalı forveti sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray'ın FFP sıkıntısı nedeniyle Origi'nin bonservisini almasının zor olduğu belirtildi.
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Divock Origi,Liverpool,Galatasaray
Divock Origi, geçen sezon da Liverpool'da as kadroya girmekte zorluk yaşamış ve Bundesliga ekibi Wolfsburg
'a kiralanmıştı. (Sporx)
17 Kasım 2018 Cumartesi 10:20