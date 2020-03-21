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Galatasaray, oyuncuların yapacağı uygulamaları açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel yaygın hastalık olarak ilan ettiği korona virüsüne karşı, sağlık ekibinin önderliğinde oyunculara bir dizi tedbir uygulamaya koyulduğunu açıkladı.

21.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:24
Galatasaray, oyuncuların yapacağı uygulamaları açıkladı
Galatasaray Spor Kulübü, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel yaygın hastalık olarak ilan ettiği korona virüsüne karşı, sağlık ekibinin önderliğinde oyunculara bir dizi tedbir uygulamaya koyulduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü, korona virüsüne karşı, sağlık ekibinin önderliğinde bir dizi tedbir uygulamaya koydu. Sarı-kırmızılı oyuncuların yapacağı uygulamalar şöyle:

Liglerin ertelenmesiyle evlerinde kalan sporcular antrenman programları haftalık olarak video ile gönderildi. Bu programlar ile oyuncularımın mevcut performansları ve motorik özelliklerinin korunması amaçlandı. Sporcular antrenman programlarını fonksiyonel egzersiz ekipmanları ve vücut ağırlıkları olan Foam roller - miniband - resistance band- kettlebell - medicine ball ve vücut ağırlıkları ile uygulayacaklar. Verilen programlar her gün uygulanacak ve yaklaşık 60 - 90 dakika sürecek.

Antrenman programının genel içeriği ise, Core Antrenmanı, Koruyucu Egzersizler, Genel ve Özel Kuvvet Antrenmanı, Dayanıklılık antrenmanı olarak belirlendi.

Beslenme aşamasına gelince; sporcuların genel sağlık durumlarının korunması, iyileştirilmesi, performanslarının en üst düzeyde gösterilmesinin yanı sıra vücutlarının bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, hastalıklara karşı direnç kazanmaları ve etkilenme olasılıklarını azaltmak için de bir program hazırlandı. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde; C vitamininden, antioksidanlara, diğer biyoaktif bileşenlerden zengin meyve ve sebzelerden, Omega-3 yönünden zengin besinlere, su, zencefil, zerdeçal, Pro-Prebiyotikler, E vitamini, çinko ve Beta-Glukan bakımından zengin besinlere kadar pek çok konu listede yer almakta.

Oyuncular bu süreç içerisinde rutin olarak değerlendirildikleri biyokimyasal parametrelerini ve antropometrik ölçümlerini de göz önüne olarak; genel sağlık durumunu koruyan, bağışık sistemlerini destekleyen, gereksinimlerine uygun beslenme planlanması da beslenme uzmanlar tarafından yapıldı ve oyunculara gönderildi. Ayrıca bireysel beslenme öyküleri değerlendirip, bağışıklık sistemlerini destekleyici supplementler de yine uzmanlar tarafından planlanarak, evde kaldıkları süreçte her gün takip edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray Spor Kulübü, Dünya Sağlık Örgütü, Spor

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