Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle spor kulüpleri de ekonomik olarak zora girdi. Dünyanın dev kulüpleri, futbolcu maaşlarında indirime giderken, Galatasaray da harekete geçerek Falcao , Muslera, Feghouli ve Belhanda ile masaya oturacak ve oyunculardan maaşlarında indirim talep edecek. Bir başka seçenek ise ödemelerin 3 ay ertelenmesi.

Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan Kovid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor ekonomisi. Futbol ve basketbol başta olmak üzere hemen her spor dalında kulüpler krizden minimum etkilenmek için çare arayışında.

Son dönemde Juventus ve Barcelona'nın oyuncularıyla anlaşarak maaşlarında indirime gitmesi birçok kulübe yol gösterecek gibi duruyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da aynı stratejiyi izlemeye hazırlanıyor.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta maaşı yüksek futbolcularla masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşecek olan Galatasaray, 4 futbolcudan kazançlarında indirim talep edecek. Bu isimlerle anlaşma sağlanırsa operasyon genişleyerek tüm takıma yayılacak.

FEDA OLMAZSA ERTELEME

Galatasaray yönetiminin düşündüğü bir başka seçenek ise oyuncuların alacaklarını 3 ay ertelemesi. Maaş indirim istedği kabul görmezse B planı olarak ödemelerin ertelenmesi masaya yatırılacak.

Yaklaşık 7 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.

(Sabah)