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Galatasaray, Ozan Tufan'ın söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözünü tişört yaptıracak

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın 3-1'lik mağlubiyet sonrası söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözlerinin yer aldığı tişörtler bastırma kararı aldı.

25.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:45

resmi hesaplarından ezeli rakibi 'yi 'ti'ye almaya devam ediyor.

Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra 'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

GÖNDERME DE YAPMIŞLARDI

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yapıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek bir kaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı da Ozan Tufan'ın bu sözlerini tweetine de yaşayarak Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve; "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti ve bir anket paylaştı.

Galatasaray, Ozan Tufan'ın söylediği

Galatasaray, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor


HABER YORUMLARI (26)
FB:böyle birşey olabilirmi mesela 6 kasım 2002 fb6 gs 0 , 6 kasım 2019 real madrid 6 gs0 fatih terim hoca vardı her iki maçtada nasıl başardı 6/0 yenilmeyi istesen denk gelmez ama böyle birşey olabiliyormuş
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0 0
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Bİ YENDİK STAD KARIŞTI ALİ KOÇ UÇTU :)):KUPA BAŞARI MAZİ DÜNYADAKİ BİLİNİRLİK HER BAKIMDAN GERİDESİNİZ FENERLİLER, , , GS YE KARŞI TEK TATMİN OLDUĞUNUZ KADIKÖYDE YENİLMEMEKTİ, , , BUDA GS YE KARŞI BÜYÜK BAŞARI OLARAK GÖRDÜNÜZ ZATEN, , , KABUL ETTİNİZ YANİ GS BÜYÜKLÜĞÜNÜ, , , ANKARAGÜCÜNE YENİLMEK DEĞİL GS YE YENİLMEMEK ZAFER SİZİN İÇİN :)))
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ŞEREFTİRSENİSEVMEK:Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Biz muradımıza erdik. İnş Fener''de bu sene ziraat''i alır.
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GFB:Biz 20 yıldır basıyorduk, siz de bir t shirt basın bari :)
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7 18
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DOGRU DEĞİLMİ SAMET:BÖYLE BİŞEY OLABİLİR Mİ YA? HAYIR YANİ BÖYLE BİŞEY OLAMAZ. . YANİ BÖYLE BİŞEY OLABİR Mİ ABİİiii ! :)))))
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4 2
ADINIZI YAZIN:Ulen ozan, iyi niyetlisin ama bu olmadı. Çünkü harbiden çok komik :) seviyoruz seni canım kardeşimiz. Sen bakma bu 6S''lilere
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7 6
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FB Lİ:ALLAH KİMSEYİ GS Lİ YAPMASIN. YAZIK YA 20 YIL SONRA ARTIK ZEVK VERMEDİĞİ İÇİN BOŞADIĞIMIZI BİLE ANLAMADILAR. :)))))))
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GICIK:diyorsunki artık bizde zevk alalım.
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DOĞRUCU DAVUT:bu yorum tamamen diyecek bi lafım kalmadı işi cinselliğe vurdurayım bari demekten ileriye gitmiyor. madem bu kadar oynamaya gönlünüz yoktu çıkmasaydınız sahaya, mücadele etmeseydiniz. yenilince eee biz zaten sizi ''''boşayacaktık'''' gibi tamamen uydurma laflara başvurmasaydınız. kale önünde kaç pozisyonunuz var?kaç şutunuz var? kaç topla oynama. kaç yıldır şampiyonluk yok-şampiyonlar ligi yok-yıllardı ''''bizi sahamızda yenemiyorsunuz '''' savunmanız vardı onu da elinizden aldık. daha ne yapalım?
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7 1
EMZİKCİ:Ağlama
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15 3
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