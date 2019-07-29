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Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan ligi ekibi Panathinaikos ile özel maçta karşılaşacak.

29.07.2019 17:22 Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan ligi ekibi Panathinaikos ile özel maçta karşılaşacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar özel maçta Panathinaikos'u konuk edecek. Galatasaray, 7 Ağustos Çarşamba günü Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi son ciddi hazırlık maçına Yunan ekibi karşısında çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Staduyumu'ndaki mücadele, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
Yeşil-beyazlılar Yunanistan ligini geçen sezon 8'inci sırada tamamlamıştı.



Panathinaikos, Galatasaray, Yunanistan, Spor

Kaynak: DHA

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