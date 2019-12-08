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Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması!

Galatasaray Kulübü, PSG maçı hazırlıklarına başlarken Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

08.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:38

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşamki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

ADEM'İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Alanyaspor ile oynanan müsabakada sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak. Ryan Babel tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamlanırken, Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı. Galatasaray, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması!

Florya Metin Oktay Tesisleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA


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