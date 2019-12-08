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Galatasaray, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında, 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

08.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:42Galatasaray, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı
- , UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında, 11 Çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 yaş altı takım ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklamanın, yarın MR tetkiklerinin ardından yapılacağı belirtildi. Galatasaray'da Ryan Babel, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamlarken, Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.


- Tamamladı

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Kaynak: DHA

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