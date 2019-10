Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (PSG) 1-0 yenildikleri maçta iyi mücadele sergilediklerini söyledi.Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortaya koydukları mücadelenin takdir edilmesi gerektiğini belirterek, "Son çeyreği saymazsak, bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun diyebilirim. Belki günü kaybettik ama bence önümüzdeki günleri kazandık." dedi.Maçın farklı da bitecek bir şekilde gittiğini belirten Terim, "Filmin bundan sonraki bölümünde neler olabileceğini gösterdik. Mahcup olmadığımız için sevinçliyiz. 'Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım istiyorum.' demiştim. Herhalde yavaş yavaş olacak" diye konuştu.PSG gibi güçlü takımlara karşı bir salise bile konsantrasyonu kaybetmemek gerektiğini anlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gol yerseniz, bu tempoyla baş etmek, direnç göstermek kolay değil. Bazı şeyler yerine oturdukça çok daha keyifli maçlar olacak. Oyuncularımı kutluyorum. Skordan ayrı biz de gol bulabilirdik. İkinci yarıdaki istek ve oyun ilerisi için ışık verdi. Öyle bir kadro ki giren çıkan, tribünde olan, gelmeyen, hepsinin yüksek kalibresi var. Büyük oyuncular. Başa çıkmak hiç kolay değil. En kötü berabere bitirebilirdik. Bu mücadelenin, bu oyunun oynanabilirliği işimize yarayacak."PSG karşısındaki oyun anlayışının sorulması üzerine Terim, "Bundan sonra maçına göre çok değişik olabilir. PSG karşısında iki bekimizden daha fazla yararlanmak için değişiklik yaptık. Oyun, gol yemediğiniz müddetçe ümidinizin devam ettiği şey. Doğru da oldu. Bundan sonra da oynanabilir." ifadelerini kullandı."Her an her şey olabilir"Gruptaki şanslarını değerlendiren Terim, şunları söyledi:"Her an her şey olabilir. Skorlara baktığımızda kaybetmemek önemliydi ama 'Böyle oynayın kaybedin' yaklaşımı olabilir. PSG'yi kupanın favorilerinden görüyorum. Real Madrid maçı daha fazla önem kazanmaya başladı. Birer puanlı iki takım olarak kendi sahamızda oynayacağız. O da başka bir büyük takım. Kaybedeceğimiz bir şey yok. 'Daha dikkatli nasıl oluruz' şeklinde devam edeceğiz. Kimseden korkmadan, çekinmeden oynamayı prensip edinmiş takımız."Sezon öncesi oyuncuların beraber yeterince çalışamamasına ve takım yapılanmasında yaşanan sıkıntılara değinen Terim, "Geçen seneki kadroyla çıkmayı ben de isterdim. Belhanda büyük özveriyle oynuyor, kolay değil. Bahaneyi sevmiyoruz ama derinlemesine araştırıldığında anlayışlı olmak gerektiği de ortaya çıkıyor. Büyük kulüp olmak çok önemli, büyük olmanın maliyetlerini yerine getirmek de önemli. Adil bir yarışma olmuyor. Her şeyi bir tarafa bırakalım; idari, teknik, ekonomik konularda ekonomiyi öne almamız lazım. Ekonomi iyi olursa, her sene iyi takım yaparsınız. Olmazsa hiçbir şey yapamazsınız, izin vermiyorlar. Ekonomi ciddi şekilde her kulübün üzerinde durması gereken unsur." diyerek sözlerini tamamladı.