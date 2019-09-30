Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman? GS PSG maçı saat kaçta? GS PSG hangi kanalda? GS PSG maçı bilet fiyatları

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 2. maçına çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka hakkında Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman, nerede, GS PSG maçı saat kaçta, GS PSG hangi kanalda, GS PSG maçı bilet fiyatları gibi konular merak araştırılırken Galatasaray'ın PSG karşısındaki muhtemel 11'i de merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN NE ZAMAN?

Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Paris Saint Germain maçı TSİ 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN HANGİ KANALDA?

Galatasaray Paris Saint Germain maçı beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NEREDE?

Galatasaray Paris Saint Germain maçı İstanbul'da, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray Paris Saint Germain maçı bilet fiyatları:

Kategori 1: 1.500 Lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.000 Lira

Kategori 5: 900 Lira

Kategori 6: 700

Kategori 7: 500 Lira

Kategori 8: 400 Lira

Kategori 9: 350 Lira

Kategori 10: 200 Lira

Kategori 11: 175 Lira

Kategori 12 (Misafir): 175 Lira

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1. PSG (3 Puan)

2. Club Brugge (1 Puan)

3. Galatasaray (1 Puan)

4. Real Madrid (0 Puan)

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Paris Saint Germain:Keylor Navas, Thiago Emiliano da Silva, Presnel Kimpembe, Thomas Meunier, Juan Bernat Velasco, Marcos Aoás Corrêa, Marco Verratti, Idrissa Gana Gueye, Ángel Fabián Di María, Mauro Emanuel Icardi Rive, Kylian Mbappé

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleciler: Muslera, Okan Kocuk

Defans: Ömer Bayram, Marcao, Nagatomo, Mariano, Luyindama,

Orta saha:Seri, Selçuk İnan, Feghouli, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Donk,

Forvet: Adem Büyük, Emre Mor, Falcao, Andone