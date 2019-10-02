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Galatasaray 0 - 1 Paris Saint Germain özet izle GS PSG özet izle GS PSG goller izle

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup oldu. Heyecan dozu yüksek karşılaşmanın detaylarını öğrenmek için GS PSG izle Galatasaray Paris Saint Germain özet izle GS PSG özet izle GS PSG goller izle

02.10.2019 08:43

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup oldu. Heyecan dozu yüksek karşılaşmanın detaylarını öğrenmek için GS PSG goller izle Galatasaray Paris Saint Germain özet izle GS PSG özet izle GS PSG izle

GALATASARAY PARİS SAİNT GERMAİN ÖZET İZLE…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU SON DURUMU NASIL?

Şampiyonlar Ligi A grubunda temsilcimiz Galatasaray 1 puanla 3. Sırada yer alırken PSG 1., Club Brugge 2., İspanya temsilcisi Real Madrid ise 4. sırada bulunuyor.
İşte puan durumu:
1- PSG: 6 puan
2- Club Brugge: 2 puan
3- Galatasaray: 1 puan
4- Real Madrid: 1 puan

ŞAMPİYONLAR LİGİ 4 GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜNDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi A grubu 3. Haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlarken PSG, Club Brugge'e konuk olacak.

İşte fikstür:


22 Ekim 2019 Salı 22:00 - Club Brugge - Paris SG
22 Ekim 2019 Salı 22:00 - Galatasaray - Real Madrid

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Galatasaray 0 - 1 Paris Saint Germain özet izle GS PSG özet izle GS PSG goller izle

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ÖZETİ GÖREMEDİK:özet nerde özet
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