Galatasaray, PSG ile Birlikte Resmi Maçlarda Aleyhine En Fazla Penaltı Çalınan Takım Oldu

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de, resmi maçlarda aleyhine en fazla penaltı çalınan (8) ve penaltılardan en fazla gol yiyen takım, PSG ile birlikte Galatasaray oldu. Şampiyonlar Liginde bu sezon maçlarında en fazla penaltı çalınan takım ise Porto oldu. Portekiz ekibinin lehine 4, aleyhine 4 penaltı verildi. Cim-Bom dün lehine verilen bir penaltıyı da Feghouli ile gole dönüştüremedi ve sahadan yenik ayrılmak zorunda kaldı.

GOL BİLE KURTARMADI

Eren Derdiyok, ligden sonra Avrupa'da da taraftarın gazabından kurtulamadı. İlk yarının 14. dakikasında Sofiane Feghouli'nin "al da at" pasını gole çeviremeyen Eren Derdiyok, dakikalar sonra Porto'nun attığı golde Felipe'yi bomboş bırakarak topun ağlara gidişini izledi. Sarı-kırmızılı taraftarın protestosuna rağmen sahada kalan Eren, 65. dakikada Aslan'ın ikinci golüne imzasını koydu. Ancak bu durum bile Eren'e olan tepkiyi durdurmadı. Tribünler, anonsçunun golle ilgili çağrısına sessiz kaldı.