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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynadığı müsabakada saha olayları neticesinde disiplin kuruluna sevk edildi.

08.08.2019 18:15 Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynadığı müsabakada saha olayları neticesinde disiplin kuruluna sevk edildi. Galatasaray, Akhisarspor ile Süper Kupa'da oynadığı mücadelede yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Galatasaray TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(İHA)

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Kaynak: İHA

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