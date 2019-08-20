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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü, deplasmanda oynanan Denizlispor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

20.08.2019 15:40
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Denizlispor, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Başakşehir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

HEM DENİZLİSPOR HEM GALATASARAY

Yukatel Denizlispor Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan Konyaspor-MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ, TALİMATA AYKIRI HAREKETTEN SEVK EDİLDİ

Medipol Başakşehir Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Denizlispor, Galatasaray, Futbol, Spor

YORUMLAR (4)
BJK: DENİZLİDE GALATASARAY TARAFTARINI ALAN DENİZLİ , GALATASARAY DEPLASMAN TAKIMI KARDEŞİM SAÇMALAMAYIN ARTIK BIRAKIN BU İŞLERİ SIRF CEZA VERMEK İÇİN BU SAÇMALIKLARI BIRAKIN FUTBOLDAN SOĞUTTUNUZ DAHA İLK HAFTADAN
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AŞKIMIZ 1905: özdemzisezonu hzılı açtı ama ömrü çok kıca olacak bri imza toplamakla erken seçim olur
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ADINIZI YAZIN: ÖZDEMİR İŞ BAŞINDA BÖYLE GİDERSE BU LİG BİTMEZ DEMEDİ DEMEYİN
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KENAN: TEK İŞİNİZ KOMPLO ÇAMUR ATIP AĞLAMAK KURAL VAR YA UYARSIN YA CEZAYI YERSİN ALIŞTINIZ KOLLANMAYA
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