Galatasaray, Porto İle Karşılaşıyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi

Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, D Grubu 6. maçında Türk Telekom Stadında Porto'yu konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazanırsa kesin olarak Avrupa Ligine gidecek. Beraberlikte ve mağlubiyette ise Schalke 04 - Lokomotiv Moskova maçının sonucunu bekleyecek. Saat 20:55'te başlayan mücadele 2-1 Porto'nun üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' GOL! Galatasaray, Feghouli'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi 2-1.

41' GOL! Porto, Marega'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

17' GOL! Porto, Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

14' Feghouli'nin ortasında Eren Derdiyok çok net bir pozisyonu kaçırdı.

10' Gole giden top Porto savunmasından döndü. Galatasaraylı futbolcular penaltı bekliyor. Hakem ofsayt dedi.

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok

PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Oliveira, Hernani, Danilo, Marega, Adrian Lopez