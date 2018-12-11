11 Aralık 2018, 19:54
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Galatasaray, Porto İle Karşılaşıyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi

Galatasaray, Porto İle Karşılaşıyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi

Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil eden Galatasaray, grubundaki son maçında Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 2-1 Porto'nun üstünlüğü ile devam ediyor.

Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, D Grubu 6. maçında Türk Telekom Stadında Porto'yu konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazanırsa kesin olarak Avrupa Ligine gidecek. Beraberlikte ve mağlubiyette ise Schalke 04 - Lokomotiv Moskova maçının sonucunu bekleyecek. Saat 20:55'te başlayan mücadele 2-1 Porto'nun üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' GOL! Galatasaray, Feghouli'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi 2-1.

41' GOL! Porto, Marega'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

17' GOL! Porto, Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

14' Feghouli'nin ortasında Eren Derdiyok çok net bir pozisyonu kaçırdı.

10' Gole giden top Porto savunmasından döndü. Galatasaraylı futbolcular penaltı bekliyor. Hakem ofsayt dedi.

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok

PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Oliveira, Hernani, Danilo, Marega, Adrian Lopez

Porto,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 19:54



YORUMLAR (35)
İDRİS: dakika 45 gol
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ATİLLA: Malesef futbolda genellikle parayla basari geliyor. Para olmayincik Galatasarayimiz forvetsiz kaldi. Bari kulupler birbiriyle anlasip bu kadar borca girmeseydi. Rekebat etmek icin basbayagi iflas ediyorlardi. Altyapi cok onemli.
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ZEKİ: Porto 5-1 alır. Cinconlarda sabah uyanınca bu bir kabustu diye düşünür ama acı çok yakınlarındadır. Kötü bir mağlubiyet.
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SABİT: İnşallah GS bir daha Avrupa kupalarına gidemez. Ülke puanına ülke futboluna katkısı olacak başka takımlarımız bu turnuvalara katılmalı.
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RUHSUZ TAKIM: Dakika 1 bile olsa gol yiyince kesin mağlup olan bir takım GALATASARAY. Yani gol yiyince maçı çevirmesi imkansız. Yazıklar olsun rezalet
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