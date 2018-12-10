Galatasaray, Porto Maçına Hazır

Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında yarın Portekiz
temsilcisi Porto
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
'ın da takip ettiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Portekiz,Porto,Galatasaray
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:25