Galatasaray - Porto Maçından Notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde Galatasaray
kendi sahasında Portekiz
'in Porto
takımı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu
'nda saat 20.55'te başlayan müsabakada Belaruslu Aleksei Kulbakov düdük çaldı. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlendi.
GALATASARAY, AVRUPA LİGİ İÇİN SAHADA
Şampiyonlar Ligi D Grubu'na Lokomotiv Moskova
galibiyetiyle başlayan ancak bu maçın sonrasında oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 5'inci hafta oynadığı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldığı Lokomotiv Moskova maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitirdi. Sarı kırmızılı takım Porto müsabakasını kazanması halinde grubu üçüncü sırada tamamlayacak ve Avrupa
Ligi'ne gidecek. Sarı kırmızılı takım, Porto karşılaşmasında beraberlik veya mağlubiyet alması halinde ise Lokomotiv Moskova'nın Schalke 04
karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Çaykur Rizespor
maçının ilk 11'inden 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, stoperde Ahmet Çalık
yerine Maicon
'a görev verirken, orta sahada Selçuk İnan
yerine Fernando'yu, Muğdat Çelik
yerine ise Donk'u sahaya sürdü. Terim, Çaykur Rizespor maçında Selçuk İnan'ın orta sahadaki partneri olan Feghouli'yi ise Onyekuru'nun yerine sağ kanatta kullandı.
Cezalı olan Serdar Aziz
ve sakatlıkları devam eden Emre Akbaba
, Belhanda
ve Sinan Gümüş
, Porto maçı kadrosunda yer almadı.
Galatasaray sahaya; Muslera
, Mariano, Ozan Kabak
, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, N'diaye, Rodrigues, Eren Derdiyok
ilk 11'i ile çıktı.
CONCEİÇAO 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise takımının Portimonense ile oynadığı lig karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Portimonense maçında görev yapan Militao, Corona, Torres, Tiquinho, Otavinho ve Brahimi, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almazken, bu isimlerin yerine Leite, Pereira, Oliveira, Herrera, Adrian ve Hernani forma giydi.
Porto sahaya; Casillas
, Pereira, Diogo Leite, Telles, Danilo
, Herrera, Oliveira, Hernani, Lopez, Marega ilk 11'i ile çıktı.
GALATASARAY TARAFTARI TELLES'İ UNUTMADI
Galatasaray ile Porto arasındaki müsabaka öncesi sarı kırmızılı taraftarlar eski futbolcuları Alex Telles
'i unutmadı. 2013-2014 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katılan ve 2016-2017 sezonunun başında Portekiz ekibi Porto'nun yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda resmi maça çıktı. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Alex Telles'i tribünlere çağırarak alkışladı.
LINNES VE DONK SARI KART SINIRINDA
Galatasaraylı futbolcular Martin Linnes
ve Ryan Donk
, Porto maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. İlk 11'de görev alan Donk ve yedek kulübesinde bulunan Linnes, Porto karşısında sarı kart gördükleri ve sarı kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde bir sonraki müsabakada forma giyemeyecek.
Galatasaray,Porto
11 Aralık 2018 Salı 20:58