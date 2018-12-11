Galatasaray - Porto Maçının 11'leri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray
sahasında Porto
'yu konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu
'nda saat 20: 55'te başlayacak olan karşılaşmada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakok düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:
GALATASARAY: Muslera
- Mariano, Maicon
, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren.
PORTO: Casillas
- Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles
, Danilo
, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian. - İstanbul
Porto,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 19:55