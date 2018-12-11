11 Aralık 2018, 19:55
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Galatasaray - Porto Maçının 11'leri Belli Oldu

Galatasaray - Porto Maçının 11

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Porto'yu konuk edecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Porto'yu konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20: 55'te başlayacak olan karşılaşmada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakok düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek. 

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren.

PORTO: Casillas - Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian. - İstanbul Porto,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 19:55



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