11 Aralık 2018, 14:13
»»

Galatasaray Potada 4. Galibiyetini Arıyor

Galatasaray Potada 4. Galibiyetini Arıyor

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Galatasaray, yarın Fransa'da Monaco ile karşılaşacak.



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadı'nda bulunan salonda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. A Grubu'nda son 2 maça girilirken, Galatasaray 3 galibiyet, 5 yenilgiyle 6 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

İlk 4 takım arasına girerek gruptan çıkmayı garantileyen Monaco ise 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Monaco 86-85 kazanmıştı. Fransa,Avrupa,Galatasaray

YORUMLAR