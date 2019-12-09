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Galatasaray, PSG maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı hafta maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

09.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:16Galatasaray, PSG maçı hazırlıklarını sürdürdü
, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı hafta maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından koşu çalışmalarına devam etti. MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain ile yapacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes'te yapacak.


- İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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