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Galatasaray, PSG maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

30.09.2019 21:44
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakikalık açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.
Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.
Galatasaray, PSG maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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