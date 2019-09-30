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Galatasaray, PSG maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

30.09.2019 22:28Galatasaray, PSG maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakika açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.
Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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