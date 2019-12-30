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Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, River Plate'in Falcao'yu gündemine alması sonrası, "Onu büyük fedakarlıklarla transfer ettik. Sezonun ikinci yarısında, şampiyonluk yolundaki en önemli silahımız olacak" yorumunu yaptı.

30.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:41

Sadece Galatasaray'ın değil, bu sezon ligin en flaş transferi olan Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda beklenen katkıyı veremedi. İyileştikten sonra yavaş yavaş form tutmaya başlayan Kolombiyalı forvet, Antalyaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaştı. Sarı-Kırmızılılar, Falcao'dan sezonun ikinci yarısında büyük katkı beklerken, Arjantin'den önemli bir iddia geldi. Bu ülkede çıkan haberlere göre River Plate, altyapısından yetişen ve 2009'da Porto'ya satılan 33 yaşındaki golcüyü yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti.

"ONU BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA TRANSFER ETTİK"

Arjantin ekibinin, kısa süre içerisinde Galatasaray'a resmi teklif yapacağı kaydedildi. Ancak Sarı- Kırmızılılar için Falcao'nun satılması söz konusu bile değil. Yönetim, Kolombiyalı oyuncunun menajerine, "Falcao için teklif görmek bile istemiyoruz" mesajını verdi. Başkan Mustafa Cengiz'in de, "Onu büyük fedakarlıklarla transfer ettik. Sezonun ikinci yarısında, şampiyonluk yolundaki en önemli silahımız olacak" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı

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