Galatasaray - Ratiopharm Ulm: 77-69

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Juan Carlos
Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov
GALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar
4, Erolcan Çinko, Klobucar 5
RATIOPHARM ULM: İsmet Akpınar
12, Miller
11, Green 10, Thompson 11, Fotu 9, Reinhardt 7, Bretzel, Ugrai 5, Kraemer 4
1'İNCİ PERİYOT: 15-11
İLK YARI: 34-27
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49
5 FAUL: 38.29 Webster (Galatasaray
) - 39.23 Thompson (ratiopharm Ulm)
ULEB Avrupa
Kupası A Grubu 7'nci hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Almanya
'nın ratiopharm Ulm takımını 77-69 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım bu sonuçla gruptaki 3'üncü galibiyetini alırken, Alman temsilcisi ise 4'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
Ege Arar,Juan Carlos,Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:23