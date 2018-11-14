14 Kasım 2018, 22:23
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Galatasaray - Ratiopharm Ulm: 77-69

Galatasaray - Ratiopharm Ulm: 77-69

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen OvinovGALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5RATIOPHARM ULM: İsmet Akpınar 12, Miller 11, Green 10, Thompson 11, Fotu...



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov

GALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5

RATIOPHARM ULM: İsmet Akpınar 12, Miller 11, Green 10, Thompson 11, Fotu 9, Reinhardt 7, Bretzel, Ugrai 5, Kraemer 4

1'İNCİ PERİYOT: 15-11

İLK YARI: 34-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49

5 FAUL: 38.29 Webster (Galatasaray) - 39.23 Thompson (ratiopharm Ulm)

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7'nci hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 77-69 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takım bu sonuçla gruptaki 3'üncü galibiyetini alırken, Alman temsilcisi ise 4'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Ege Arar,Juan Carlos,Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:23



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