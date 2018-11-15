15 Kasım 2018, 02:20
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Galatasaray - Ratiopharm Ulm: 77-69

Galatasaray - Ratiopharm Ulm: 77-69

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 7. maçında Galatasaray sahasında Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 77-69 yendi.



ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi 77-69 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan ratiopharm Ulm, karşılaşmanın 5. dakikasını 8-6 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren Galatasaray, Emir Gökalp'ın dış atışlardan Hayes'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray, Arapovic'in etkili oyunuyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 24-14. Serbest atışlardan arka arkaya sayılar bulan ratiopharm Ulm, farkı tek hanelere indirse de sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 34-27 üstün gitti.

Pota altından basketler üreten Galatasaray, Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 28. dakika farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 54-43. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 57-49 önde girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, 34. dakikayı 64-55 üstün geçti. Hücumda kolay top kayıpları yapan rakibi karşısında ratiopharm Ulm, 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 66-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Harrison ve Hayes'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 77-69 galip ayrıldı.

Galatasaray: 77 - ratiopharm Ulm: 69

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Semen Ovinov (Rusya)

Galatasaray: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

ratiopharm Ulm: İsmet Akpınar 12, Miller 11, Green 10, Thompson 11, Fotu 9, Reinhardt 7, Bretzel, Ugrai 5, Kraemer 4

Başantrenör: Thorsten Leibenath

1. Periyot: 15-11

2. Periyot: 34-27

3. Periyot: 57-49

4. Periyot: 77-69

5 Faulle Oyundan Çıkan: 38.29 Webster (Galatasaray), 39.23 Thompson (ratiopharm Ulm)

Almanya,Avrupa,Galatasaray