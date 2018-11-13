13 Kasım 2018, 13:20
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Galatasaray, Ratiopharm Ulm Karşısında

Galatasaray, Ratiopharm Ulm Karşısında

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray 7. sınavında yarın ratiopharm Ulm'u konuk edecek.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 7. maçında yarın Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'u ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.  Mücadele, Tivibu Spor HD'den naklen yayımlanacak.
A Grubu'nda yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi gören  sarı-kırmızılı ekip, 6 takım arasında 5. sırada yer aldı. 6 maçın 3'ünü kazanan  ratiopharm Ulm, puan sıralamasının 4. basamağında bulunuyor.
İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı ratiopharm Ulm 103-92  kazanmıştı.

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