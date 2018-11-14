Galatasaray-ratiopharm Ulm Maçında Tff'ye Tepki

Galatasaray
ile Alman temsilcisi ratiopharm Ulm arasında oynanan Eurocup maçında sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS Eurocup A Grubu 7. hafta karşılaşmasında Sinan Erdem
Spor Salonu'nda Alman ekibi ratiopharm Ulm ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu
aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu
'ndaki Fenerbahçe
derbisi sonrasında verilen cezalara tepki gösteren taraftarlar, TFF'yi istifaya davet etti. Toplamda 10 maç ceza alan Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim
'e destek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim lehinde de tezahüratlar yaptı. - İSTANBUL
Galatasaray,Türkiye Futbol Federasyonu
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:54