Haberler » Spor » Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!

Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşıyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 4-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile devam ediyor.

06.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:49 Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!

Galatasaray, Şampiyonlar LigiA Grubu 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetiyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 4-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' GOL! Real Madrid, Benzema'nın golüyle skoru 4-0'a getirdi.

42' Real Madrid'de Marcelo, sakatlığı nedeniyle 42. dakikada yerini Ferland Mendy'e bıraktı.

38' Real Madrid'in Casemiro ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

30' Real Madrid 3 golden sonra hızını kesti.

15' GOL! Ramos, penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı.

14' Nzonzi sarı kart gördü.

13' PENALTI! Real Madrid penaltı kazandı.

7' GOL! Real Madrid, Rodrigo'nun kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi.

4' GOL! Real Madrid, Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Galatasaray!

İLK 11'LER

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Brezilyalı ünlü model Vanessa VailattiBrezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!


Futbol Federasyonu, Real Madrid, Galatasaray, Almanya, Spor

YORUMLAR (63)
UTANİN: Hic bir oyuncu terlemeden mac bu duruma geldi tebrikler galatasay tarik yaziyorsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MECHUL ASKER: Uleee elin oğlu öyle bi dehliyoki cimbumlular boyunlarini döndüremiyorlar ya laaa ha ha ha hi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ORHAN DEMİR: GALATASARAY VE FATIH TERIM FUTBOLA ILGILERI YOK BIRAZ UTANMALARI VARSA BIRAKSINLAR TARAFTARA COK YAZIK BIRAZ GURURLARI VARASA HEMEN ISTIFA ETSINLER
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
ERCAN: Normaldir çok normal 10 - 0 olursa da kimse şaşırmasın
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
YAZLIKLAR OLSUN: Ne çok yarası olan varmış la, sevinçten manyakça yorum yazıyorlar. Eleştirenlere sözüm yok sonuna kadar haklılar. Galatasaray çok kötü oynuyor, ama bu duruma sevinenlerin kanında sorun var!!!
Yayından Kaldır
9 5
Cevap yaz
SANA OLSUN: Men dakka dukka
Yayından Kaldır
1 2
MECHUL ASKER: Sen ne diyon lan değişik...
Yayından Kaldır
2 4
ALİ: Ister çatlayın ister patlayın, avrupa da başarılı olan tek takım Galatasaray dır. Herkes rütbesini bilecek
Yayından Kaldır
12 26
Cevap yaz
MECHUL ASKER: Rütbeyi geçti bu adamlar size vesika çikariyorlar Ali topu at. At ali at .ali topu tut .tut ali tut ha ha ha..
Yayından Kaldır
5 2
FENERLİBAHÇELİ34: Yıllardır G. S. Avrupada nal topluyor. . Hala hayal alemindesiniz. Rütbe filan kalmadı. Bu yenilginin skoru artarsa birilerinin işini bitirir.
Yayından Kaldır
4 1
Tüm 63 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
23:50   Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
23:42   Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı
23:39   Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını tamamladı
23:37   Struber: "3 puan almak istiyoruz"
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:28   Fatih Terim'den 2 değişiklik!
22:13   Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!
21:46   Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!
20:16   Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi
6.11.2019 23:54:49