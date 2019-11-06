Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!

Galatasaray, Şampiyonlar LigiA Grubu 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetiyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 4-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' GOL! Real Madrid, Benzema'nın golüyle skoru 4-0'a getirdi.

42' Real Madrid'de Marcelo, sakatlığı nedeniyle 42. dakikada yerini Ferland Mendy'e bıraktı.

38' Real Madrid'in Casemiro ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

30' Real Madrid 3 golden sonra hızını kesti.

15' GOL! Ramos, penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı.

14' Nzonzi sarı kart gördü.

13' PENALTI! Real Madrid penaltı kazandı.

7' GOL! Real Madrid, Rodrigo'nun kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi.

4' GOL! Real Madrid, Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Galatasaray!

İLK 11'LER

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.