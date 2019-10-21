Haberler » Güncel » Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.10.2019 22:44
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde Real Madrid müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.
Hafif ağrıları nedeniyle dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yapan Sofiane Feghouli, takım idmanına katıldı. Cezayirli futbolcunun arka adalesinin sarılı olması dikkati çekti.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Real Madrid müsabakası, yarın saat 22.00'de başlayacak.
Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, İspanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 22 Ekim 2019
00:02 Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu
00:02 Pendik'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı
00:02 Üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiası
00:00 Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
23:58 "Yeni hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kuracağız"
23:56 DHA YURT BÜLTENİ - 21
22.10.2019 00:06:46