Galatasaray, Real Madrid maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. Dün yapılan antrenmanın ardından hafif ağrıları oluşan Sofiane Feghouli ise tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Real Madrid maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 21.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.