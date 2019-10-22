Galatasaray-Real Madrid maçı başladı! Canlı anlatım

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. Haydi Galatasaray!
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone
REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema