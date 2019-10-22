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Galatasaray-Real Madrid maçı başladı! Canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

22.10.2019 20:54Galatasaray-Real Madrid maçı başladı! Canlı anlatım

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Haydi Galatasaray!

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema


Real Madrid, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (15)
FENERBAHÇE:Kardeş real madridin bu akşam cincona sahayı dar edeceğinden hiçbir şüphem yoktur.
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ADINIZI YAZIN:hadi oglum tak fitesi dörde sur arabayi nigdeye kac galata kac
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ADINIZI YAZIN:bu 11 i çıkaranlara yazıklar olsun
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2 1
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ADINIZI YAZIN:alayı yabancı yerli yok mu oralarda
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2 0
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ASLAN KRAL CİMBOM:MİYAAAVVV. . .
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1 1
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YUSUF:YİNE 11 YABANCI İSTİKLAL MARŞINI KİM OKUYACAK
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ŞAMPİYON:Şampiyonlar liginde istiklal marşı okunmuyor gerçi gittiğinizmi var nerden bileceksiniz :)
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AHMET:Real madride başarılar dilerim.
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...:inşallah fazla atmazlar
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M.ÇEK:Pardon, bunların hangisi bizim takım!!!!!!
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