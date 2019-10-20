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Galatasaray - Real Madrid maçında İtalyan hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray - Real Madrid karşılaşmasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

20.10.2019 16:55Galatasaray - Real Madrid maçında İtalyan hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray - Real Madrid karşılaşmasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, salı günü saat 22.00'de İspanyol ekibi Real Madrid karşılaşacak. Bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak. Dördüncü hakem olarak Daniele Doveri, VAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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