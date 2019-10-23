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Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi

Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.

23.10.2019 00:05Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi
Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ikinci Avrupa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İspanyol taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.
(İHA)

Türk Telekom Stadyumu, Real Madrid, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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