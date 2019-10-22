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Galatasaray-Real Madrid maçını 79 yabancı gazeteci izledi!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray'ın Real Madrid'i konuk ettiği maçı 55'i İspanyol olmak üzere 79 yabancı gazeteci takip etti.

22.10.2019 22:47Galatasaray-Real Madrid maçını 79 yabancı gazeteci izledi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında Real Madrid'i konuk etti. Gruptaki kritik mücadeleyi yurt dışından birçok basın mensubu tribünden takip etti. Söz konusu müsabakaya 55'i İspanyol olmak üzere 79 yabancı gazeteci akredite oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele için İspanya basının yanı sıra Fransa, Fas, Yunanistan, İsrail, İngiltere, Hollanda, Lübnan, Japonya, Romanya, Rusya ve Azerbaycan'dan gelen gazeteciler de basın tribünündeki yerlerini aldı.

TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU

Galatasaray taraftarı da Real Madrid müsabakasına büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde boşluk olmadığı görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasındaki tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.


Türk Telekom, Real Madrid, Galatasaray, Spor

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