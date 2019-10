UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında sahasında İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 yenilen Galatasaray 'ın teknik direktörü Fatih Terim, güçlü rakiplerine karşı pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremedikleri için mağlup olduklarını söyledi.Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, müsabakanın ilk dakikalarında Florin Andone ile değerlendiremedikleri pozisyonları hatırlattı.Maçta öne geçmeleri durumunda farklı bir oyun oynanacağını aktaran Terim, "Özellikle Real Madrid gibi büyük takımlarla oynarken yakaladığınız pozisyonları kullanacaksınız ve atacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1,5 dakika içinde Real Madrid'e karşı 3 pozisyona giren bir takım var mı bilmiyorum. Bunlardan bir tanesini atacaksınız. Bakalım biz 1-0 öndeyken oyun nasıl oynanacak. Mağlup duruma düştüğünüzde başka bir oyun oynandığı gibi Galatasaray öne geçtiğinde de başka bir oyun oynanacak. Onun için önemliydi. Girilebilecek ne kadar pozisyon varsa girdik." diye konuştu.Real Madrid'in geçiş hücumlarıyla ilgili çalıştıklarını dile getiren Fatih Terim, "Arkadaşlarımızı bu konuda çok uyardık. Akan oyunda attığı gollerin yüzde 40'ını geçiş hücumlarından bulduklarını söylemiştim. Onun için özellikle ikinci bölgede top kaybetmek istemedik. Buna rağmen golü aynı şekilde yedik. Kalemizdeki kontratakları ve yaşadığımız tehlikeleri bu yüzden yaşadık. Real Madrid'e karşı girilebilecek ne kadar pozisyon varsa girdik ama sonuçlandırmada başarılı olamadık. Dolayısıyla kaybettik. Kazanmak için Real Madrid ve PSG gibi takımlara golünüzü atmak zorundasınız. Golün verdiği moral, güven ve skor avantajıyla daha fazla reaksiyon gösterebilirsiniz. Tam tersi golü erken yerseniz sıkıntı oluyor. Bugün de onu yaşadık." ifadelerini kullandı.Takımının müsabakada çok fazla geri pas yaptığı yönündeki bir eleştiri üzerine Terim, "Geri pas oyunun bir şeklidir. Az kullanılmasından yanayız ama o an yorulmuş olabilirler, boş adam görmüş olmayabilirler. Talimatımız mümkünse dikine ve ileri doğru oynamak ama zaman zaman bu oluyor." değerlendirmesinde bulundu."Alışık olmadığımız şeyler yaşıyoruz"Fatih Terim, taraftarların sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterip ıslıklamasına alışkın olmadıklarını ve böyle bir durumu beklemediklerini söyledi.Taraftarın ıslıkladığı Younes Belhanda'nın performansının etkilendiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Alışmadığımız, beklemediğimiz veya alışık olmadığımız şeyler yaşıyoruz. Zaman zaman ufak tefek reaksiyonlar olabilir. Futboldur bu. Çok akil dediğimiz insanlar bile bazen aşırı tepki verebiliyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok." şeklinde görüş belirtti.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, futbolcularının performansını dikkatle izlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Takımdaki tüm futbolcuların performansını çok dikkatle izlediğimiz ve gereğini yaptığımız bir gerçektir. Herkesin performansına göre gereğini yaparız. Oyun oynanırken, hele hele ihtiyacımız varken, bir de Galatasaray'ın evindeyken beklediğim bir şey değil. Olmamasını dilerdim. Çok üzüldüm. İstedikleri kadar tepki göstersinler çıkarmazdım ama baktım ki Belhanda artık kafasını takmaya başladı, faydalı olması mümkün değil. Ayağına geldiğinde aşırı tepki olduğuna göre maçı bıraktık bununla uğraşıyoruz. Taraftarımız böyle bir şey yapmaz. Seyirciler yapabilir. Bize böyle seyirciler değil taraftar lazım. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Galatasaraylılar akıllı insanlardır. Özellikle Galatasaraylı oyuncularla ilgili yapılan bazı spekülasyonları stada taşımasınlar. Yapanlar zaten Galatasaraylı değil. Özellikle sosyal medya için söylüyorum. Bu kurulmuş tuzağa düşmesinler."Zor şartlarda takım kurduklarını belirten Terim, "Böyle olursa başka oyuncularımızın da sakınması, kırılması, üzülmesi lehimize olmaz. Bu hiç olmuş bir şey değildir. Taraftarımıza en çok ihtiyacımızın olduğu dönem, mağlup olduğumuz dönem. Allah rızası için Real Madrid ile oynuyoruz. Mecburi transferler yapmış, ceza yemiş, mevcutların en iyisini almaya çalışan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bunun yanında bir de milyarlık takımlarla yarışıyoruz. Ufak tefek reaksiyonları ben de dahil hak edebiliriz ama kimse küfürü, hakareti, ıslığı Ali Sami Yen Stadı'nda hak etmez. Bu sahte hesaplara, kurguların yapıldığı hesaplara taraftarımızın gelmemesi lazım. Hiç hoş durmuyor. Benim için büyük bir sürpriz. Hiç alışkın değilim. Bir problem olacak gibi de gözüküyor. İnşallah kısa sürede çözeriz." şeklinde konuştu.Fiziksel yetersizlik açıklamasıFatih Terim, sezon başı takıma geç katılan futbolcular nedeniyle iyi kamp yapamadıklarını, fiziksel yetersizliğin bundan kaynaklandığını söyledi.Yaşadıkları dezavantajları dile getiren Terim, şunları kaydetti:"Andone, Nzonzi, Seri, Muslera, Nagatomo, Belhanda, Feghouli bizimle sezon başı kampı geçirmedi. Bir takımın sezon başı çalışması, bir apartmana temel atmak gibidir. Temel iyi olursa yukarı istediğin kadar kat çıkarsın. Falcao dahil diğer tüm oyuncuların transferi, Denizlispor maçının 2-3 gün öncesinde oldu. Bu arada da Lemina 4-5 aydır oynamıyor. Seri uzun zamandır zaten bizimle değil. Nzonzi transferi bekliyor. Bir de yaşlarımız belirli seviyedeyse, bütün dezavantajları bir potada eritmek zorundayız. UEFA size 'katılmayın' diye ceza verse bundan daha iyi. Paramız olmadığı için bonservissiz oyuncu arıyoruz. Gençlerle ve 3-5 oyuncuyla Avusturya'da kamp yaptık. Belirli bir zaman isteyecek. Aldığımız oyuncuların bir kısmı da uzun zaman oynamamış. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Zaten buraya 18 kişilik kadro soyunuyor ama bize 21 oyuncu hakkı verilmiş."Fiziksel olarak zamana ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Terim, "Santrforumuz ligin ilk maçının haftasında transfer edildi. Başkanımız, yöneticilerimiz her şey için uğraştılar. Sıfır kovalamak zorundayız. Birkaç oyuncuyu da zaten alamadık. Dolayısıyla fiziğimiz için daha zaman var. Fiziği hazır olan oyuncuların da seviye farkı olabilir." açıklamasında bulundu.Kadroda kiralık oyuncuların çok olduğunu hatırlatan Terim, "Biz seneye de yeni bir takım kurmak zorundayız. Bunların hepsini göndereceğiz, eğer bir oyuncu satmazsak tekrar yeni sıfırlar arayacağız. Hiçbirimizin işi kolay değil. Sesimiz çıkmıyor, bahane üretmiyoruz, sebep göstermiyoruz ama soruya da cevap vermeden yapamıyoruz. Üç kupada devam eden Galatasaray'ın her oyuncuya ihtiyacı olduğunu unutmamamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.