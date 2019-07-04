Galatasaray, Recep Gül'ü Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı!

Galatasaray, genç oyuncusu Recep Gül'ün sözleşmesinin uzatıldığını ve Belçika'nın Westerlo takımına kiralandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün 2019-2020 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda KVC Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 2019-2020 sezonu sonunda KVC Westerlo Kulübü'nün, 80.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, ileride oyuncunun satışını gerçekleştirmesi halinde satış karının %35'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu ücreti KVC Westerlo Kulübü tarafından ödenecektir.

AYLIK 4 BİN LİRA KAZANACAK

Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncu 2020-2021 sezonunda aylık net 4.000 TL maaş ve oynayacağı maçlarda net 20.000 TL galibiyet başı primi kazanacaktır"