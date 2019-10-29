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Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Rizespor maçı hazırlılarını sürdürdü.

29.10.2019 15:25Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Rizespor maçı hazırlılarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, gribal enfeksiyonu bulunan Belhanda ise idmana çıkmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda'nın ise günü tedaviyle geçirdiği açıklandı.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, antrenman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.
Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
(İHA)

Radamel Falcao, Galatasaray, Rizespor, Güncel

Kaynak: İHA

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