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Galatasaray - Rizespor maçının ardından - İsmail Kartal

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

01.11.2019 23:49
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, maçın dengeli başladığını belirterek, "Şansız bir golle geriye düştük. Hemen akabinde penaltıdan ikinci golü yedik. Bize göre değil gibi. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak baktığımızda rakibe çok fazla pozisyon vermeden maçı bitirdik." diye konuştu.
İkinci yarıda birkaç pozisyon bulduklarını aktaran Kartal, "Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Sonuç olarak bugün kaybettik. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Bu maç geride kaldı. Oyuncularımız erken yediğimiz şansız gollerden dolayı demoralize oldu. Biz moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu maç geride kaldı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray - Rizespor maçının ardından - İsmail Kartal

Spor

Kaynak: AA


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