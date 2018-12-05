05 Aralık 2018, 10:06
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Galatasaray, Ryan Babel'in Transferi İçin Teklifte Bulundu

Galatasaray, Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel için 2+1 yıllık teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Ryan Donk'un da menajerine olan Winnie Haatrecht ile bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı yönetim Hollandalı yıldıza kafa karıştırıcı bir teklifte bulundu.

Everton'dan kiralanan Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak. Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planına sıcak bakan Fatih Terim, yönetime bu transfer için olumlu rapor verdi.

İMZA PARASI VE 2+1 YILLIK TEKLİF!

Galatasaray yönetimi Terim'le yapılan görüşmenin ardından Babel'e imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Menajer Winnie Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emelikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılılar'dan süre istediği öğrenildi.

Hem Galatasaray hem Birleşik Arap Emelikleri takımlarıyla pazarlık halinde olan menajerin bir yandan da Beşiktaş yönetimine bu teklifleri ileterek futbolcunun piyasasını arttırmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş, kesin bir dille Babel'in istediği rakamlara karşı çıkarken son olarak Fikret Orman da bu konuya noktaya koyan bir açıklama yaptı.

"BABEL FEDA EDİLMEYECEK BİR OYUNCU DEĞİL"

Fikret Orman, "Ryan Babel'in sözleşmesini uzatırsak, devam eder. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye'de. Kur ne, neye göre transfer teklifi yapacağız? Hangi kura göre ödeyeceğiz? Ben 7,400 den euroyu aldım, oyuncuya ödeme yaptım, euro 5,900'e indi. Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Beşiktaş'ın ilkeleri ve büyüklüğü vardır." açıklamasında bulundu.

(Haber7)

Beşiktaş,Ryan Babel,Galatasaray,Babel
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:06



YORUMLAR (16)
OKAÇA: ONLARDA BABELİ ALACAK TIPA MI VAR Kİ
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ORHAN: ya arkadaş ne babeli ne tarraferli gidip gomis, drogba, sneijder gibi oyuncuları sattınız iflah olamıyoruz
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BEŞİKTAŞ 1903: Babel kiiim sen kim concon. Haddini bil. Babeli almaya senin gücün yetmez. Ağlaya ağlaya ağlaksaray oldunuz. Sen Rusyanın 14 yıldır çalışmayan kömürlü lokomotif trenini çalıştırdın lokomotif içinizden geçti. bide konuşuyonuz. Bütün rusya güldü halinize. Geçen yılda ossuruksunds diye takıma elenmiştiniz bütün Avrupa gülmüştü halinize.
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  • ATEŞLE YAKLAŞMA : Hayırdır tineri fazla kaçırdın kafan mı oldu senın paşam ? hayatında en buyuk basarısı liverpool dan 8 yemek dınamoKıevden 6 yemek olan bı takımın taraftar güruhusun sen kendıne gel haddını bıl. Hiç bi zaman GalataSaray''ın başarılarının yanından bıle gecemeyecek olmanızdandır bu acınız anlıyorum sızı. Hadi şimdi git bi köşede tiner çekmeye devam et
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