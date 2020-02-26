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Galatasaray, Ryan Donk'a yeni sözleşme önerecek

Görev verildiğinde orta saha, stoper, hatta forvet fark etmeden oynayan ve elinden gelenin en iyisini yapan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olurken, ödülünü de kapmak üzere.

26.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:28

'da Ryan Donk gelişmesi. Görev verildiğinde orta saha, stoper, hatta forvet fark etmeden oynayan ve elinden gelenin en iyisini yapan Donk, derbisinin kahramanlarından olurken, ödülünü de kapmak üzere.Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık yeni kontrat önerilecek.

Donk'un özellikle genç oyuncularla da yakından ilgilenmesi ve onları motive etmesi, teknik ekipten takdir topluyor. Yıllık 1.9 milyon Euro'ya oynayan Donk'un ücretinde ise indirim yapılması bekleniyor.

MURIQI'YE ADIM ATTIRMADI

Süper Lig kariyerinde en fazla (3) Fenerbahçe'ye gol atan Ryan Donk derbide Muriqi'e adım attırmadı. Son iki şampiyonluğa ön liberoda sergilediği performansla katkı sağlayan Donk, bu kez stoperde Fatih Terim'in kurtarıcısı oldu.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Donk, eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem'' diyerek reddetti.

GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı. Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

(Sabah)

Galatasaray, Ryan Donk'a yeni sözleşme önerecek

Galatasaray, Fenerbahçe, Ryan Donk, Spor


HABER YORUMLARI (3)
DURAN TEKERLEK:para verecekseniz bu adama verin. ücretini ne diye düşürüyorsunuz? son yıllardaki başarılarda bu adamın katkısı vardır. 3 milyon avro ya çıkarın. adamı ödüllendirin!
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HATTRİCK/BJK:Sahada futbol yada futbolculuk yerine öküzlük sergilemeyi tercih eden bir futbolcu yaptı hareketlerin çoğu futbol kuralları dışında sertlik ve centilmenlik taşıyor .
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POYRAZ:NORMALDE KENDİ EVİNDE YENİLMEMEK ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI DEĞİLDİR. fb YILLARDIR GS YE YİNE KADIKÖYDE YENİLMEDİK DİYE ŞAMPİYONLUK GİBİ KUTLAMALAR YAPTI. ARTIK KAÇ YILDIR KADIKÖYDE KAZANAMADIĞINIZIN HESABINA BAŞLAYIN 4 YILDIR KAZANAMIYORSUN KADIKÖYDE
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