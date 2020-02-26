Galatasaray, Ryan Donk'a yeni sözleşme önerecek

Galatasaray 'da son dakika Ryan Donk gelişmesi. Görev verildiğinde orta saha, stoper, hatta forvet fark etmeden oynayan ve elinden gelenin en iyisini yapan Donk, Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olurken, ödülünü de kapmak üzere.Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık yeni kontrat önerilecek.

Donk'un özellikle genç oyuncularla da yakından ilgilenmesi ve onları motive etmesi, teknik ekipten takdir topluyor. Yıllık 1.9 milyon Euro'ya oynayan Donk'un ücretinde ise indirim yapılması bekleniyor.

MURIQI'YE ADIM ATTIRMADI

Süper Lig kariyerinde en fazla (3) Fenerbahçe'ye gol atan Ryan Donk derbide Muriqi'e adım attırmadı. Son iki şampiyonluğa ön liberoda sergilediği performansla katkı sağlayan Donk, bu kez stoperde Fatih Terim'in kurtarıcısı oldu.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Donk, eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem'' diyerek reddetti.

GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı. Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

(Sabah)